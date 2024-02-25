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«Кузбасс» победил «Динамо» и сократил отставание от бело-голубых до семи очков

«Кузбасс» победил «Динамо» и сократил отставание от бело-голубых до семи очков
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В матче 25-го тура предварительного этапа мужской PARI Суперлиги «Кузбасс» в трёх партиях обыграл московское «Динамо» — 3:0 (29:27, 25:23, 25:20). Игра проходила в Кемерово на «СРК Арене».

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 25-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Кузбасс: Фиалковский, Костадинов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Кречетов, Петкович, Голубев, Лобызенко, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Аспарухов
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен

Для «Кузбасса» это четвёртая победа в последних пяти матчах Суперлиги, а московская команда прервала серию из трёх побед подряд.

В личном противостоянии этих клубов «Кузбасс» одержал вторую победу подряд. До этого динамовцы выдали выигрышную серию из 10 матчей с учётом игр в Кубке России.

Напомним, сейчас «Кузбасс» с 47 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Суперлиги, отставая от идущего на третьем месте «Динамо» на семь очков. Сегодня, 25 февраля, в 16.00 по московскому времени начнётся ещё один матч мужской Суперлиги, в котором екатеринбургский «Урал» примет лидера чемпионата «Зенит-Казань».

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