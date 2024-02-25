Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Урал» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором встретились уфимский «Урал» и «Зенит-Казань». Встреча проходила в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 25-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Урал: Ушков, Ковачевич, Рыбаков, Мельников, Якутин, Заволжский, Гуцалюк, Эбадипур, Бутько, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Поталюк
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Казанская команда занимает первое место в турнирной таблице и набрала 63 очка после 25 матчей. За весь сезон у «Зенита» было лишь три поражения. Для «Урала» сегодняшнее поражение стало 17-м в чемпионате. Команда из Уфы расположилась на 13-м месте в таблице.
Напомним, сегодня состоялся ещё один матч мужской Суперлиги, в котором «Кузбасс» в трёх партиях обыграл московское «Динамо» (29:27, 25:23, 25:20). Эта игра проходила в Кемерово на «СРК Арене».
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