Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Урал» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором встретились уфимский «Урал» и «Зенит-Казань». Встреча проходила в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Казанская команда занимает первое место в турнирной таблице и набрала 63 очка после 25 матчей. За весь сезон у «Зенита» было лишь три поражения. Для «Урала» сегодняшнее поражение стало 17-м в чемпионате. Команда из Уфы расположилась на 13-м месте в таблице.

Напомним, сегодня состоялся ещё один матч мужской Суперлиги, в котором «Кузбасс» в трёх партиях обыграл московское «Динамо» (29:27, 25:23, 25:20). Эта игра проходила в Кемерово на «СРК Арене».