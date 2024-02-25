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Московское «Динамо» одержало победу над «Енисеем» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 25 февраля, в Москве завершился матч 22-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. На площадке встретились «Динамо Москва» и красноярский «Енисей». Со счётом 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:22) победу одержали хозяева площадки.

Напомним, сейчас московское «Динамо» является лидером предварительного этапа женской Суперлиги. Команда набрала 58 очков в 22 матчах, проиграв лишь дважды за сезон. «Енисей» расположился на 9 месте в турнирной таблице. У красноярской команды 26 очков после 22 туров.

В другом матче дня «Уралочка» уверенно обыграла «Минчанку». Игра закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:23). Встречи 22-го тура продлятся до 28 февраля, в заключительном матче встретятся краснодарское «Динамо» и «Локомотив» из Калининграда.