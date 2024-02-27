Егор Клюка рассказал о перспективах петербуржского «Зенита» под конец сезона

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Егор Клюка рассказал, есть ли у команды шансы «выстрелить» под конец сезона.

«Если честно, то я думаю, что должно сложиться очень много факторов для успеха. Думаю, что если мы с Витей (Виктором Полетаевым. – Прим. «Чемпионата») восстановимся, а мы питаем такие надежды, то это будет одна история. А если не восстановимся, то это вообще другая история.

Многое будет зависеть от того, как будет чувствовать себя Влад (Владислав Бабкевич. – Прим. «Чемпионата») на том уровне ответственности, который ему сейчас приходится вывозить, как сложится с внутренним климатом к решающим моментам, насколько удачно пройдут последние игры перед плей-офф, которые помогут набрать уверенность – всё это играет роль.

И, конечно, важно успеть хотя бы частично отработать до плей-офф ту тактику и те элементы, которые прививает Серджио. Шансы всегда есть, но будет тяжело. У всех команд, впрочем, есть проблемы по ходу сезона – только Казань, наверное, выделяется. В остальном стабильности не хватает всем. Многое будет зависеть от того, кто дойдёт «живым» до плей-офф – с хорошей обоймой игроков в хорошей форме», — приводит слова Клюки пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Напомним, после 25-го тура мужской Суперлиги петербуржский «Зенит» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.