«Фенербахче» Федоровцевой сразится с «Веро Воллей» за выход в финал Лиги чемпионов

Сегодня, 29 февраля, завершились заключительные матчи четвертьфинальной стадии женской Лиги чемпионов. Турецкие клубы «Фенербахче» и «Экзачибаши», в которых выступают сразу несколько российских волейболисток, узнали своих соперников по полуфиналу.

Итальянский «Веро Воллей» второй раз одержал победу над клубом из Польши «ЛКС Лодзь». Матч закончился со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:23). В первой игре волейболистки «Веро Воллей» отдали один сет, но всё же одержали победу, не переводя матч на тай-брейк. Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов итальянская команда сыграет против «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова.

В другом полуфинальном матче «Экзачибаши» Ирины Воронковой сразится с «Имоко Конельяно» (Италия), который в четвертьфинальной встрече одолел турецкий «Вакыфбанк».