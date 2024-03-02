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Волейболистки «Уралочки-НТМК» одолели «Заречье-Одинцово», отыгравшись с 0:2 по партиям

Завершился матч 23-го тура женской Суперлиги между командами «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) и «Заречье-Одинцово». Встреча в подмосковном Одинцове завершилась со счётом 3:2 (24:26, 23:25, 25:16, 25:16, 15:9) в пользу гостей.

Отметим, что волейболистки «Уралочки-НТМК» смогли отыграться со счёта 0:2 по партиям.

Таким образом, команда из Свердловской области выиграла третий матч подряд и с 9 победами в 23 играх располагается на девятой строчке в турнирной таблице. «Заречье-Одинцово» с шестью победами занимает 11-е место.

Возглавляет таблицу по-прежнему московское «Динамо». Команда уступила всего два раза с начала сезона.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 23-й тур, 2 марта

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (17:25, 18:25, 20:25);

«Тулица» (Тула) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 25:27, 14:16);

«Атом-Курск» — «Спарта» (Нижний Новгород) — 2:3 (16:25, 20:25, 25:23, 25:16, 13:15).