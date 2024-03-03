Кобзарь — о победе на тай-брейке: не надо было делиться очками с «Кузбассом»

Связующий волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Игорь Кобзарь после победы на тай-брейке в матче с кемеровским «Кузбассом» в рамках 27-го тура мужской Суперлиги отметил, что у команды нет достаточного удовлетворения от игры.

«По турнирному положению нам, конечно, надо было не делиться очками с «Кузбассом». По игре мы довольны, что увозим эту победу отсюда. В Кемерово играть всегда тяжело. Мы сегодня выглядели чуть сплочённей, а «Кузбасс» помог нам в четвёртой и пятой партии ошибками. Сегодня две команды показывали хорошую игру, поэтому не такое удовлетворение у нас от своей игры», – приводит слова Кобзаря пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Кузбассом» со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 20:25, 25:23, 15:9). Петербуржский клуб занимает шестую позицию в турнирной таблице, кемеровский – пятую.