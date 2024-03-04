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Михайлов: без участия сборной России на международном уровне падает зрелищность турниров

Михайлов: без участия сборной России на международном уровне падает зрелищность турниров
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Российский волейболист, нападающий клуба «Зенит-Казань» и сборной России Максим Михайлов выразил мнение, что в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований страдает зрелищность турниров. Спортсмен отметил, что при этом сложно оценить уровень сборной России по волейболу в связи с отсутствием больших матчей.

«Я думаю, безусловно, без участия сборной России на международном уровне падает зрелищность турниров. Россия — лидер во всех смыслах, в волейболе в частности — уровень, несомненно, упадёт. Но тяжело сказать об уровне сборной России, так как сейчас нет больших игр», — приводит слова Михайлова Metaratings.

Напомним, российские волейбольные команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

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