Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 29-го тура

Сегодня, 12 марта, стартует 29-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Чемпионат России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. 29-й тур.
12 марта, вторник:
17:00 «Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород).
18:00 «Нова» (Новокуйбышевск) — «Шахтёр» (Солигорск).
13 марта, среда:
15:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.).
15:00 «Енисей» (Красноярск) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург).
17:00 «Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Москва).
17:00 «Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск).
17:00 «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит-Казань» (Казань).
17:00 «Факел» (Новый Уренгой) — «АСК» (Нижний Новгород).
Время в расписании матчей указано московское.
Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». За 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.