Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 29-го тура

Сегодня, 12 марта, стартует 29-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. 29-й тур.

12 марта, вторник:

17:00 «Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород).

18:00 «Нова» (Новокуйбышевск) — «Шахтёр» (Солигорск).

13 марта, среда:

15:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.).

15:00 «Енисей» (Красноярск) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург).

17:00 «Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Москва).

17:00 «Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск).

17:00 «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит-Казань» (Казань).

17:00 «Факел» (Новый Уренгой) — «АСК» (Нижний Новгород).

Время в расписании матчей указано московское.

Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». За 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.