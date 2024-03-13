«Фенербахче» Федоровцевой разгромно уступил «Веро Воллей» в полуфинале Лиги чемпионов

Сегодня, 12 марта, завершился первый матч полуфинальной стадии женской Лиги чемпионов. Турецкий «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, уступил итальянскому «Веро Воллей». Матч проходил в Милане и завершился победой хозяев со счётом 3:0 (25:21, 27:25, 25:20).

Самым результативным игроком матча стала диагональная «Веро Воллей» Паола Эгону. Она набрала 22 очка. Российская волейболистка Арина Федоровцева, набравшая 17 очков, стала самой результативной в составе гостей.

Ответная игра в Турции пройдёт 19 марта. В другом полуфинальном матче «Экзачибаши» Ирины Воронковой сразится с «Имоко Конельяно» (Италия), который в четвертьфинальной встрече одолел турецкий «Вакыфбанк».