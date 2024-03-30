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«Ленинградка» обыграла «Динамо-Метар» во втором матче серии и вышла в 1/2 финала ЧР

«Ленинградка» обыграла «Динамо-Метар» во втором матче серии и вышла в 1/2 финала ЧР
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Женский волейбольный клуб «Ленинградка» вышел в полуфинал чемпионата России, одержав верх над челябинским «Динамо-Метар» в четвертьфинальной серии со счётом 2:0.

Сегодня, 30 марта, состоялся второй матч серии, который завершился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (25:16, 22:25, 25:18, 25:18).

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Метар: Коновалова, Самойлова, Багрянцева, Яргычова, Азанова, Сорокина, Форналева, Бирюкова, Васильева, Зайцева, Дементьева, Мамедова
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова

Отметим, что, согласно регламенту чемпионата России, четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх. Ответные матчи четвертьфинальной стадии женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги запланированы на 30 и 31 марта.

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