Россиянка Анна Лазарева продолжит карьеру в турецком «Кузейбору»

27-летняя российская диагональная Анна Лазарева со следующего сезона будет выступать за турецкий волейбольный клуб «Кузейбору». Об этом сообщает спортивный портал voleybolart.com.

Для Лазаревой «Кузейбору» станет вторым турецким клубом в карьере. В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 она представляла «Фенербахче» вместе с Ариной Федоровцевой. В сезоне-2022/2023 девушки в составе команды стали чемпионками Турции.

Текущий сезон Анна начала в чемпионате Китая, где выступала за Beijing BAIC Motor. В феврале 2024 года спортсменка переехала в США, чтобы играть за волейбольный клуб «Атланта Вайб». Ранее Лазарева выступала за московское «Динамо», красноярский «Енисей», французский клуб «Волеро Ле-Канне» и корейскую команду «ИБК Алтос». С 2017 года Лазарева играет в составе женской сборной России по волейболу.