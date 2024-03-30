Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россиянка Анна Лазарева продолжит карьеру в турецком «Кузейбору»

Россиянка Анна Лазарева продолжит карьеру в турецком «Кузейбору»
Аудио-версия:
Комментарии

27-летняя российская диагональная Анна Лазарева со следующего сезона будет выступать за турецкий волейбольный клуб «Кузейбору». Об этом сообщает спортивный портал voleybolart.com.

Для Лазаревой «Кузейбору» станет вторым турецким клубом в карьере. В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 она представляла «Фенербахче» вместе с Ариной Федоровцевой. В сезоне-2022/2023 девушки в составе команды стали чемпионками Турции.

Текущий сезон Анна начала в чемпионате Китая, где выступала за Beijing BAIC Motor. В феврале 2024 года спортсменка переехала в США, чтобы играть за волейбольный клуб «Атланта Вайб». Ранее Лазарева выступала за московское «Динамо», красноярский «Енисей», французский клуб «Волеро Ле-Канне» и корейскую команду «ИБК Алтос». С 2017 года Лазарева играет в составе женской сборной России по волейболу.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android