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«Белогорье» уверенно обыграло «Кузбасс» в первом матче серии 1/4 финала Суперлиги

«Белогорье» уверенно обыграло «Кузбасс» в первом матче серии 1/4 финала Суперлиги
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Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал уверенную победу над «Кузбассом» (Кемерово) в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Во встрече, проходившей в Туле, команда победила со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:12).

«Белогорье» повело в серии, в которой команды будут играть до двух побед. Ответная игра пройдёт в Кемерове в среду, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Напомним, команда из Белгорода напрямую вышла в четвертьфинал плей-офф Суперлиги благодаря третьему месту, занятому в регулярном чемпионате. «Кузбасс», в свою очередь, пробился в эту стадию турнира через отборочный раунд, в котором играл с «Новой»: тогда клуб из Кемерова выиграл первый матч серии, проиграл во втором, но сумел вырвать победу в «золотом сете».

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь
Кузбасс: Фиалковский, Томм, Костадинов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Петкович, Голубев, Лобызенко, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Аспарухов
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Новости. Волейбол
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