«Белогорье» уверенно обыграло «Кузбасс» в первом матче серии 1/4 финала Суперлиги

Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал уверенную победу над «Кузбассом» (Кемерово) в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Во встрече, проходившей в Туле, команда победила со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:12).
«Белогорье» повело в серии, в которой команды будут играть до двух побед. Ответная игра пройдёт в Кемерове в среду, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
Напомним, команда из Белгорода напрямую вышла в четвертьфинал плей-офф Суперлиги благодаря третьему месту, занятому в регулярном чемпионате. «Кузбасс», в свою очередь, пробился в эту стадию турнира через отборочный раунд, в котором играл с «Новой»: тогда клуб из Кемерова выиграл первый матч серии, проиграл во втором, но сумел вырвать победу в «золотом сете».
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