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«Белогорье» в борьбе уступило «Кузбассу» во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги

«Белогорье» в борьбе уступило «Кузбассу» во втором матче серии 1/4 финала Суперлиги
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Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» в борьбе уступил кемеровскому «Кузбассу» во втором матче четвертьфинальной серии PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужчин среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Кемерово, завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 14:25, 18:16) в пользу хозяев площадки.

После данного матча счёт в этой четвертьфинальной серии стал 1-1. Напомним, согласно регламенту, в полуфинал Суперлиги выйдет команда, которая одержит две победы над соперником.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Кузбасс: Фиалковский, Томм, Павлов, Костадинов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Петкович, Голубев, Лобызенко, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Аспарухов
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Четвертьфинальный раунд. Второй матч:

«Кузбасс» (Кемерово) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 14:25, 18:16).

Напомним, команда из Белгорода напрямую вышла в четвертьфинал плей-офф Суперлиги благодаря третьему месту, занятому в регулярном чемпионате. «Кузбасс», в свою очередь, пробился в эту стадию турнира через специальный отборочный раунд.

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