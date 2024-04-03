Россиянин Жигалов вместе с новым клубом выиграл чемпионат Кореи

Российский 34-летний диагональный Максим Жигалов в составе клуба «Эйр Джамбос» выиграл чемпионат Кореи. Для команды из Инчхона это четвёртая подряд победа в национальном турнире.

Корейский клуб подписал российского легионера неделю назад перед финальной серией матчей до трёх побед с «Ансан ОК». По итогам серии команда Жигалова одержала победу в чемпионате со счётом 3:0 (3:1, 3:0, 3:2). В первой встрече россиянин набрал 20 очков, во второй – 19, в третьей – 13 очков.

Теперь Жигалов вернётся в Катар, где продолжит выступать за местный клуб «Полице». Напомним, команда россиянина заняла четвёртое место в чемпионате страны, а Жигалов стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 384 очка в 18 встречах.