Волейбольная Суперлига представила символическую сборную лучших игроков месяца

В чемпионате России среди мужчин — Суперлиге по волейболу март завершился на этапе 1/4 финала плей-офф. По результатам прошедших игр была собрана символическая сборная лучших игроков команд Суперлиги.

MVP — Владислав Бабкевич диагональный из команды «Зенит» (Санкт-Петербург).

Тренер — Серджо Бузато, старший тренер «Зенит» (Санкт-Петербург).

Либеро — Женя Гребенников из команды «Зенит» (Санкт-Петербург).

Диагональный — Илья Казаченков из команды «Локомотив».

Блокирующий — Дмитрий Лызик из команды «Локомотив».

Доигровщик — Роман Пакшин из команды «Кузбасс».

Доигровщик — Сергей Савин из команды «Локомотив».

Блокирующий — Артём Вольвич из команды «Зенит-Казань».

Связующий — Майка Кристенсон из команды «Зенит-Казань».