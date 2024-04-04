Волейбольная Суперлига представила символическую сборную лучших игроков месяца

В чемпионате России среди мужчин — Суперлиге по волейболу март завершился на этапе 1/4 финала плей-офф. По результатам прошедших игр была собрана символическая сборная лучших игроков команд Суперлиги.
MVP — Владислав Бабкевич диагональный из команды «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тренер — Серджо Бузато, старший тренер «Зенит» (Санкт-Петербург).
Либеро — Женя Гребенников из команды «Зенит» (Санкт-Петербург).
Диагональный — Илья Казаченков из команды «Локомотив».
Блокирующий — Дмитрий Лызик из команды «Локомотив».
Доигровщик — Роман Пакшин из команды «Кузбасс».
Доигровщик — Сергей Савин из команды «Локомотив».
Блокирующий — Артём Вольвич из команды «Зенит-Казань».
Связующий — Майка Кристенсон из команды «Зенит-Казань».