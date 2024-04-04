«Думали, что будет легко». Волков — о поражении от «Кузбасса» в четвертьфинале Суперлиги

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после поражения во втором мачте 1/4 финала чемпионата России прокомментировал результат встречи. Напомним, команда Волкова в гостевом матче уступила «Кузбассу» со счётом 2:3 (25:22, 22:25, 23:25, 25:14, 16:18).

«Для меня лично — нервозная игра. Здесь, конечно, сумасшедший зал, сумасшедшие болельщики, которые просто подталкивают свою команду вперёд, и в концовках, я думаю, этот заряд тоже помог «Кузбассу». Они молодцы сегодня, очень хорошо играли в сложные моменты. Заслуженная победа! Может быть, первая игра, которую уверенно выиграли в Туле, помешала, потому что думали, что будет легко, и дорога тяжёлая, смена часового пояса. Хотя «Кузбасс» в таких же условиях находится. Может быть, для нас это менее привычно, чем для них. Поэтому это тоже наложилось. Едем обратно, готовимся к ответному матчу», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

Согласно регламенту, в полуфинал чемпионата выйдет команда, которая одержит две победы над соперником. Решающий матч между «Белогорьем» и «Кузбассом» состоится 6 апреля.