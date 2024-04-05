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«Динамо» победило «Зенит» в третьем матче серии и вышло в полуфинал мужской Суперлиги

«Динамо» победило «Зенит» в третьем матче серии и вышло в полуфинал мужской Суперлиги
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Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт‑Петербурга в третьем матче четвертьфинальной серии плей‑офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 3-й матч
05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:2 (25:13, 25:21, 19:25, 18:25, 15:8) в пользу хозяев площадки. Московский клуб одержал победу в серии со счётом 2:1 и вышел в полуфинал.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Динамо» финишировало четвёртым с соотношением побед и поражений 22:8. Петербургский «Зенит» (18:12) занял пятое место в таблице мужской Суперлиги.

Ранее в эту стадию пробились волейболисты казанского «Зенита». Они обыграли красноярский «Енисей» (2:0 в серии).

Состав полуфинальных пар станет известен завтра, 6 апреля.

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