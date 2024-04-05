«Динамо» победило «Зенит» в третьем матче серии и вышло в полуфинал мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт‑Петербурга в третьем матче четвертьфинальной серии плей‑офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:2 (25:13, 25:21, 19:25, 18:25, 15:8) в пользу хозяев площадки. Московский клуб одержал победу в серии со счётом 2:1 и вышел в полуфинал.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Динамо» финишировало четвёртым с соотношением побед и поражений 22:8. Петербургский «Зенит» (18:12) занял пятое место в таблице мужской Суперлиги.

Ранее в эту стадию пробились волейболисты казанского «Зенита». Они обыграли красноярский «Енисей» (2:0 в серии).

Состав полуфинальных пар станет известен завтра, 6 апреля.