Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс»: не может быть легко в полуфинале чемпионата

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после победы в первом полуфинальном матче с «Ленинградкой» оценил игру своей команды.

«Легко не было, не может быть легко в полуфинале чемпионата. Мы много раз проиграли «Ленинградке» в этом сезоне, очень тяжело было играть с ней. Сегодня тактически хорошо провели матч. Не скажу, что у нас был нападающий, который принёс много очков с высоким процентом реализации, но тактически всё сделали хорошо. Подача, блок, защита — всё было хорошо. Надеюсь, что завтра будет лучше. Возможно, Пьетрини будет играть завтра.

Успеем ли восстановиться ко второму матчу? Это тяжело, но не для тела, а больше в эмоциональном плане. Физически они могут выдержать три матча за день, это не проблема. А восстановить эмоции сложнее. Думаю, завтра всё будет хорошо. После побед восстанавливаться проще», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, первый матч полуфинальный серии состоялся 5 апреля на домашней площадке «Динамо-Ак Барс» и завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:23). Вторая встреча команд пройдёт 6 апреля.