Кашин объяснил, почему «Ленинградка» уступила «Динамо-Ак Барс» в первом матче 1/2 ЧР

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин после поражения в первом матче полуфинальной серии с казанским «Динамо-Ак Барс» объяснил причину, из-за которой его команда уступила сопернику.

«Мы проиграли в одном элементе, но очень много. Это на блоке. Наш блок сегодня, к сожалению, не работал. У нас всё нормально с настроем. В целом команда готова играть, серия только началась. Будем считать, что я сегодня виноват. Команда будет спокойно готовиться к следующей игре.

С середины второй партии, если вы заметили, мы скидки начали поднимать. Затем скидывать не удавалось. Сюрприз был в том, что не вышла Пьетрини. Мы готовили игру под состав с ней. Поменялся их рисунок. Для нас было бы лучше, если бы играл нормальный состав с Пьетрини. Мы бы тогда реализовали свою схему.

Третью партию могли зацепить, дальше можно было бы играть. Но, к сожалению, допустили в концовке три ошибки, которые не дали выиграть. Последний мяч вообще был переходящий, нужно было забить его», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, первый матч полуфинальной серии состоялся 5 апреля на домашней площадке «Динамо-Ак Барс» и завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) в пользу казанского клуба. Вторая встреча команд пройдёт 6 апреля.