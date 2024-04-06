«Мы вообще не справились с Гончаровой». Арсов — о поражении «Локомотива» в матче 1/2 ЧР

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Радослав Арсов оценил игру своей команды после поражения в первом матче полуфинальной серии с московским «Динамо».

«Я не очень доволен. Не из-за того, что проиграли, а из-за того, что не проявили характер. Такие матчи выигрываются на характере, а не на технических качествах. Недоволен также тем, что упустили первую партию. Мы понимали, что, если заберём первый сет, будет другая игра. По расстановке мы вообще не справились с Гончаровой. В третьей партии команда подустала, сил было немного, потому что много эмоциональных, физических сил оставили в серии с «Протоном». В домашних играх нам надо показать характер, которого сегодня нам не хватило.

В первом сете мы ошибались чуть больше, чем нужно. Трижды были доигровки, которые мы должны были забить, но не смогли. А «Динамо» успело реализовать свои шансы. Молодцы, они хорошо играли, поздравляем! «Динамо» проявило характер. Также отмечу, что у этой команды больше опыта, умений, которые они и продемонстрировали сегодня», – приводит слова Арсова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, первый матч между «Динамо» и «Локомотивом» завершился со счётом 3:0 (31:29, 25:22, 25:12) в пользу московского клуба. Следующая встреча между командами пройдёт 9 апреля.