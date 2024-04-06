«Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» Новосибирск в 1/4 финала Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Факел» (Новый Уренгой) сенсационно обыграл «Локомотив» (Новосибирск) в четвертьфинале Суперлиги России. Третья встреча в серии завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12).

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Факела» Корней Эннс — 23 очка: на счету спортсмена 21 мяч в 44 попытках (48% реализации, +7 показатель полезности), а также два блока. Больше всех за «Локо» забил Илья Казаченков — 19 очков с игры (45% результативности, показатель полезности +12) и один блок.

«Факел» набрал больше очков на блоке в матче — 15:12, эйсов больше у «Локомотива» — 5:4.

Напомним, ранее в серии «Факел» в гостях обыгрывал «Локомотив» в четырёх сетах, а затем проигрывал соперникам на домашней площадке в пяти партиях.

В полуфинале Суперлиги «Факел» сыграет с «Зенитом-Казань».