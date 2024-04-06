«Протон» обыграл «Уралочку-НТМК» во втором матче серии за 5-8 места женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Протон» (Саратов) обыграл «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) во втором матче серии за 5-8 места Суперлиги. Встреча, проходившая в Саратове, завершилась в четырёх сетах со счётом 3:1 (26:24, 25:17, 26:28, 25:20).

Напомним, первый матч серии, проходивший в пятницу, 5 апреля, также остался за командой из Саратова: спортсменки победили соперниц в трёх сетах (25:17, 27:25, 25:22).

Серия матчей длится до трёх побед одной из команд: следующая встреча пройдёт во вторник, 9 апреля, в Екатеринбурге. В случае победы «Уралочки-НТМК» в стартовой игре на домашней площадке дополнительно будет проведён матч в среду, 10 апреля.

Во всех встречах в этом сезоне между «Уралочкой-НТМК» и «Протоном» победа оставалась за командой из Саратова.