ЖВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» (Казань) обыграл «Ленинградку» (Санкт-Петербург) во втором матче серии полуфинала Суперлиги. Встреча, проходившая в Казани, завершилась в четырёх сетах — 3:1 (25:17, 29:31, 25:20, 25:18).

Напомним, первый матч серии прошёл в пятницу, 5 апреля, и закончился победой клуба из Казани в трёх сетах (25:19, 25:19, 25:23). Следующая игра состоится в среду, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. В случае необходимости будет назначен дополнительный матч, который также пройдёт на площадке «Ленинградки»: команды будут играть друг с другом до трёх побед.

Отметим, что по ходу регулярного чемпионата в этом сезоне волейболистки «Динамо-Ак Барс» ни разу не обыграли соперниц из «Ленинградки» и только в плей-офф Суперлиги прервали серию поражений в очном противостоянии.