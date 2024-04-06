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ЖВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги

ЖВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» (Казань) обыграл «Ленинградку» (Санкт-Петербург) во втором матче серии полуфинала Суперлиги. Встреча, проходившая в Казани, завершилась в четырёх сетах — 3:1 (25:17, 29:31, 25:20, 25:18).

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
06 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова

Напомним, первый матч серии прошёл в пятницу, 5 апреля, и закончился победой клуба из Казани в трёх сетах (25:19, 25:19, 25:23). Следующая игра состоится в среду, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. В случае необходимости будет назначен дополнительный матч, который также пройдёт на площадке «Ленинградки»: команды будут играть друг с другом до трёх побед.

Отметим, что по ходу регулярного чемпионата в этом сезоне волейболистки «Динамо-Ак Барс» ни разу не обыграли соперниц из «Ленинградки» и только в плей-офф Суперлиги прервали серию поражений в очном противостоянии.

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