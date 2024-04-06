«Белогорье» обыграло «Кузбасс» и вышло в полуфинал Суперлиги по волейболу

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» (Белгород) вышел в полуфинал Суперлиги России, в серии 1/4 финала обыграв «Кузбасс» (Кемерово). Решающую вторую победу в противостоянии спортсмены добыли сегодня, 6 апреля, одержав победу над соперниками на своей площадке в трёх сетах — 3:0 (25:14, 25:10, 25:13).

Ранее в этой серии встреч команда из Белгорода обыграла «Кузбасс» дома также со счётом 3:0, а затем проиграла в Кемерово в пяти сетах. За выход в финал соревнований «Белогорье» поборется с московским «Динамо», ранее обыгравшим «Енисей» (Красноярск).

Напомним, ранее сегодня в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб в этой стадии турнира сыграет с «Зенитом-Казань».

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