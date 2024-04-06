«Белогорье» обыграло «Кузбасс» и вышло в полуфинал Суперлиги по волейболу

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» (Белгород) вышел в полуфинал Суперлиги России, в серии 1/4 финала обыграв «Кузбасс» (Кемерово). Решающую вторую победу в противостоянии спортсмены добыли сегодня, 6 апреля, одержав победу над соперниками на своей площадке в трёх сетах — 3:0 (25:14, 25:10, 25:13).
Ранее в этой серии встреч команда из Белгорода обыграла «Кузбасс» дома также со счётом 3:0, а затем проиграла в Кемерово в пяти сетах. За выход в финал соревнований «Белогорье» поборется с московским «Динамо», ранее обыгравшим «Енисей» (Красноярск).
Напомним, ранее сегодня в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб в этой стадии турнира сыграет с «Зенитом-Казань».
Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте
- 6 апреля 2024
-
20:17
-
19:34
-
19:10
-
18:18
-
17:54
-
13:44
-
13:27
-
13:12
-
12:38
- 5 апреля 2024
-
22:24
-
14:07
-
14:00
-
13:22
-
12:27
-
00:56
- 4 апреля 2024
-
23:07
-
22:50
-
22:18
-
17:57
-
17:40
-
17:30
-
17:27
-
13:33
-
13:19
-
12:59
-
12:22
-
12:08
-
00:00
- 3 апреля 2024
-
23:25
-
22:43
-
18:45
-
17:27
-
16:59
-
16:08
-
14:51