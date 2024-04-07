Команда «Факел-1» с Ямала завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу

Сегодня, 7 апреля, в Новом Уренгое завершился финал чемпионата России по волейболу на снегу. Команда «Факел-1» с Ямала одержала победу над «Динамо-Татарстан» со счётом 2:1 (15:17, 15:11, 15:13).

По ходу матча команда из Нового Уренгоя уступила в первой партии, но ей удалось перехватить инициативу и сохранить необходимое преимущество в двух последующих игровых отрезках. В составе команды победителей были снежники Руслан Быканов, Александр Крамаренко, Тарас Мыськив и Максим Худяков.

Напомним, эти же команды завоевали и Кубок России по волейболу на снегу, разделив титул между собой. В этом сезоне соревнования завершились в Красноярске 10 марта.

Отметим, что «Факел-2» стал бронзовым призёром чемпионата страны, замкнув тройку лидеров.