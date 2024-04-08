Диагональный «Зенит-Казань» Михайлов перевёл мошенникам 8,4 миллиона рублей

Олимпийский чемпион и диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника в сентябре 2023 года мошенники связались с 36-летним олимпийским чемпионом и сообщили, что неизвестные пытаются снять деньги с его счёта. Чтобы не допустить кражи Михайлову посоветовали перевести средства на безопасный счёт. Волейболист послушал мошенников и перевёл сумму в размере 8,4 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

6 апреля по подозрению в совершении преступления задержали инспектора ДПС управления МВД России по Казани. По версии следствия, полицейский помогал мошенникам обналичивать похищенные средства, в том числе и у игрока «Зенита». Остальные члены группировки также задержаны.