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«Локомотив» обыграл «Динамо» и сравнял счёт полуфинальной серии женской Суперлиги

«Локомотив» обыграл «Динамо» и сравнял счёт полуфинальной серии женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) обыграл московское «Динамо» во втором матче серии полуфинала Суперлиги. Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась в четырёх сетах — 3:1 (26:28, 27:25, 26:24, 25:22).

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Горбачёва, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева

Напомним, первый матч серии прошёл в пятницу, 5 апреля, и закончился победой клуба из Москвы в трёх сетах (31:29, 25:21, 25:12). Следующая игра состоится в среду, 10 апреля, в Калининграде. В случае необходимости будет назначен дополнительный матч, который пройдёт на площадке «Локомотива»: команды будут играть друг с другом до трёх побед.

Напомним, в 1/4 финала «Локомотив» сыграл против «Протона». Серия из трёх матчей завершилась со счётом 2-1 в пользу калининградского клуба. «Динамо» в четвертьфинальной стадии обыграло «Уралочку-НТМК».

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