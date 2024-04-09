«Локомотив» обыграл «Динамо» и сравнял счёт полуфинальной серии женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) обыграл московское «Динамо» во втором матче серии полуфинала Суперлиги. Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась в четырёх сетах — 3:1 (26:28, 27:25, 26:24, 25:22).
Напомним, первый матч серии прошёл в пятницу, 5 апреля, и закончился победой клуба из Москвы в трёх сетах (31:29, 25:21, 25:12). Следующая игра состоится в среду, 10 апреля, в Калининграде. В случае необходимости будет назначен дополнительный матч, который пройдёт на площадке «Локомотива»: команды будут играть друг с другом до трёх побед.
Напомним, в 1/4 финала «Локомотив» сыграл против «Протона». Серия из трёх матчей завершилась со счётом 2-1 в пользу калининградского клуба. «Динамо» в четвертьфинальной стадии обыграло «Уралочку-НТМК».
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