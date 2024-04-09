«В любых матчах нужно находить мотивацию». Константинов — о серии за 5–8-е места Суперлиги

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов подвёл итоги первого матча серии за 5–8-е места PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его команда встретилась с красноярским «Енисеем».

«В любых матчах нужно находить мотивацию. Конечно, разочарование большое. Сегодня наш горячий зал нас поддерживал, несмотря на результат – атмосфера была в очередной раз отличной для игры. Мы должны постараться выиграть каждый матч – пока 1:0, впереди длинная серия», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» одолел «Енисей» в первом матче серии. Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:23). Ответная игра состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс».