Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«В любых матчах нужно находить мотивацию». Константинов — о серии за 5–8-е места Суперлиги

«В любых матчах нужно находить мотивацию». Константинов — о серии за 5–8-е места Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов подвёл итоги первого матча серии за 5–8-е места PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его команда встретилась с красноярским «Енисеем».

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Бражнюк, Вишняков, Круглов, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров

«В любых матчах нужно находить мотивацию. Конечно, разочарование большое. Сегодня наш горячий зал нас поддерживал, несмотря на результат – атмосфера была в очередной раз отличной для игры. Мы должны постараться выиграть каждый матч – пока 1:0, впереди длинная серия», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» одолел «Енисей» в первом матче серии. Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:23). Ответная игра состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android