Федерация волейбола Беларуси представила официальный мяч чемпионата РБ

Белорусская федерация волейбол (БФВ) представила мяч, который станет со следующего сезона мячом чемпионата Республики Беларусь по волейболу. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале организации.

Известно, что мяч разработан в России и в Беларуси, обладает эксклюзивной расцветкой, которая сделана специально для чемпионата РБ. На каждом мяче будут изображены логотип БФВ и логотип той команды, которой он принадлежит.

Модель мяча Волар VL-100. Сам мяч состоит из композитной кожи, а его окружность 65-67 см и есть армирование нейлоновым кордом. При этом мяч остаётся лёгким и удобным для игры, его вес будет варьироваться от 268 до 280 г. Характеристики мяча соответствуют международным параметрам и внесены в реестр FIVB.