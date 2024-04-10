«Протон» в третий раз обыграл «Уралочку-НТМК» в матчах за 5–8-е места Суперлиги

Сегодня, 10 апреля, завершился матч между «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области и саратовским «Протоном». Со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 28:26, 29:27) победу одержала команда из Саратова.

«Уралочка» смогла завершить в положительную для себя сторону лишь одну партию. Это было третье поражение в серии для команды из Свердловской области. Для «Уралочки-НТМК» этот сезон закончен, а место определится после того, как сыграют «Протон» и «Динамо-Метар».

Отметим, что обе команды выбыли из четвертьфинала женской Суперлиги, оставшись играть за 5-8-е места. Эта серия длится до трёх побед, а победители в парах сыграют за пятое место.

Напомним, в чемпионате России по волейболу среди женщин саратовский «Протон» в прошлом году стал бронзовым призёром.