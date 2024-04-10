«Протон» в третий раз обыграл «Уралочку-НТМК» в матчах за 5–8-е места Суперлиги
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Сегодня, 10 апреля, завершился матч между «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области и саратовским «Протоном». Со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 28:26, 29:27) победу одержала команда из Саратова.
«Уралочка» смогла завершить в положительную для себя сторону лишь одну партию. Это было третье поражение в серии для команды из Свердловской области. Для «Уралочки-НТМК» этот сезон закончен, а место определится после того, как сыграют «Протон» и «Динамо-Метар».
Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Матчи за 5-8 места. 4-й матч
10 апреля 2024, среда. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
1 : 3
Протон
Саратов
Уралочка-НТМК: Алексеева, Зверева, Корниенко, Котова, Чернышёва, Трухина, Гонсалес, Фитисова, Павлова, Селютина, Ваганова, Швыдкая, Купряшкина
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Гатина, Сергеева, Беликова, Смеленко, Малых, Маркова, Соболева, Лубенченко, Боброва
Отметим, что обе команды выбыли из четвертьфинала женской Суперлиги, оставшись играть за 5-8-е места. Эта серия длится до трёх побед, а победители в парах сыграют за пятое место.
Напомним, в чемпионате России по волейболу среди женщин саратовский «Протон» в прошлом году стал бронзовым призёром.
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