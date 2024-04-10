«Ленинградка» обыграла «Динамо-Ак Барс» и продолжила серию полуфинала плей-офф

Сегодня, 10 апреля, завершился третий матч между командами «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:19) победу одержала «Ленинградка».
Команде из Казани удалось выиграть только первую партию, после ряда ошибок, «Ленинградка» перехватила инициативу и повела в счёте.
Серия плей-офф женской Суперлиги играется до трёх побед. Выиграв, команда из Санкт-Петербурга продолжила её. Следующий матч состоится 11 апреля в 19:00 мск
Отметим, что регулярный чемпионат команды завершили на второй и третьей строчке. Четвертьфинал они также прошли быстро, обыграв соперниц в серии до двух побед со счётом 2:0.
В прошлом году ни одна из команд не осталась в рамках медального зачёта чемпионата России по волейболу среди женщин.
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