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«Ленинградка» обыграла «Динамо-Ак Барс» и продолжила серию полуфинала плей-офф

«Ленинградка» обыграла «Динамо-Ак Барс» и продолжила серию полуфинала плей-офф
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Сегодня, 10 апреля, завершился третий матч между командами «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:19) победу одержала «Ленинградка».

Команде из Казани удалось выиграть только первую партию, после ряда ошибок, «Ленинградка» перехватила инициативу и повела в счёте.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
10 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес

Серия плей-офф женской Суперлиги играется до трёх побед. Выиграв, команда из Санкт-Петербурга продолжила её. Следующий матч состоится 11 апреля в 19:00 мск

Отметим, что регулярный чемпионат команды завершили на второй и третьей строчке. Четвертьфинал они также прошли быстро, обыграв соперниц в серии до двух побед со счётом 2:0.

В прошлом году ни одна из команд не осталась в рамках медального зачёта чемпионата России по волейболу среди женщин.

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