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Команда «Белогорье» победила в первом матче 1/2 финала плей-офф, обыграв «Динамо» М

Сегодня, 10 апреля, завершился первый матч полуфинала между командами «Белогорье» из Белгорода и «Динамо» М из Москвы. Со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12) победу одержала команда из Белгорода.

Дважды победители сегодняшнего матча проседали, уступая партию, однако в двух последних отрезках встречи удалось обыграть соперников и записать победу на свой счёт.

Отметим, что в упорной борьбе женский состав «Динамо» из Москвы сегодня также уступил соперницам из Калининграда.

Напомним, команды завершили предварительный этап мужской Суперлиги на соседних строчках турнирной таблицы. «Белогорье» замкнуло тройку сильнейших, а «Динамо» оказалось чуть ниже.

Сегодня, 10 апреля, также состоялся матч «Зенита-Казань» с «Факелом», где команда из Казани всухую обыграла соперников — 3:0.