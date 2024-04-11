Максим Сапожков покинет итальянскую «Модену» и перейдёт в московское «Динамо»

Российский 23-летний диагональный Максим Сапожков после завершения сезона в итальянском чемпионате, где спортсмен выступает за «Модену», присоединится к московскому «Динамо». Между клубом и волейболистом уже подписан долгосрочный контракт.

По информации «БО Спорт», россиянин хочет поработать с главным тренером сборной России Константином Брянским. Сапожков уже тренировался и играл контрольный матч с Беларусью в прошлом сезоне под руководством специалиста.

Напомним, Максим начал свою спортивную карьеру в системе новосибирского «Локомотива». В российской Суперлиге он также выступал за нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в сезоне-2021/2022. Последние два сезона россиянин проводит в итальянской лиге. Играя за «Верону», Сапожков стал четвёртым бомбардиром регулярного чемпионата, после чего перешёл в «Модену».