Терзич — о первом поражении «Динамо-Ак Барс» в 1/2 ЧР: боялись, что мы сегодня выиграем

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после первого поражения в полуфинальной серии с «Ленинградкой» рассказал про психологический настрой команды.

«Если команда боится выйти в финал чемпионата России, то, конечно, и не будет там играть. Мы проиграем и следующую, и пятую игру, если так будем думать на площадке, как сегодня. Большинство наших игроков боялись, что мы сегодня выиграем. Это было видно. От этого у меня нет лекарства. Может, у кого-то другого есть. У меня нет. Я могу сделать, чтобы команда хорошо играла, как мы и играли в последнее время.

Есть ли варианты что-то изменить? Невозможно ничего особенно изменить. Команда играет практически целый год, а потом надо за один день что-то поменять. Можно изменить какие-то маленькие вещи, но что-то важное – нет», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, третий матч в серии между «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградкой» завершился со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 25:19) в пользу команды Александра Кашина. «Динамо-Ак Барс» продолжает лидировать в серии со счётом 2:1. Следующий матч пройдёт сегодня, 11 апреля, в Санкт-Петербурге.