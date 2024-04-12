Владимир Алекно может возглавить санкт-петербургский волейбольный клуб «Зенит»

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно сообщил, что ведёт переговоры с санкт-петербургским клубом «Зенит». Специалист подчеркнул, что переговоры находятся на начальной стадии.

«Идут переговоры. Пока конкретики нет», — приводит слова Алекно ТАСС.

Напомним, Алекно возглавлял сборную России (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016). Под руководством специалиста российская национальная команда завоевала золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Также Алекно привёл сборную к победе в Мировой лиге (2011), на Кубке мира (2011) и к бронзе Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Помимо сборной России Алекно тренировал национальную команду Ирана, московское «Динамо» и казанский «Зенит».