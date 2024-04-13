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Московское «Динамо» сравняло счёт в серии с «Локомотивом» в полуфинале женской Суперлиги

Московское «Динамо» сравняло счёт в серии с «Локомотивом» в полуфинале женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы на домашнем стадионе обыграл калининградский «Локомотив». Сегодня, 13 апреля, состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 14:25, 23:25, 15:11). Сейчас общий счёт серии — 2-2.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
13 апреля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Калининградская область
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

Отметим, что в первом матче 1/2 финала чемпионата России «Динамо» всухую обыграло соперников (3:0), во втором матче сильнее оказался «Локомотив» — 3:1. Третий матч был напряжённым и закончился со счётом 3:2.

Напомним, согласно регламенту чемпионата России полуфинальные серии, как и финальная, проходят до трёх побед. Соответственно, пятый, решающий матч между командами состоится в Москве 14 апреля.

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