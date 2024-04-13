Московское «Динамо» сравняло счёт в серии с «Локомотивом» в полуфинале женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы на домашнем стадионе обыграл калининградский «Локомотив». Сегодня, 13 апреля, состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 14:25, 23:25, 15:11). Сейчас общий счёт серии — 2-2.

Отметим, что в первом матче 1/2 финала чемпионата России «Динамо» всухую обыграло соперников (3:0), во втором матче сильнее оказался «Локомотив» — 3:1. Третий матч был напряжённым и закончился со счётом 3:2.

Напомним, согласно регламенту чемпионата России полуфинальные серии, как и финальная, проходят до трёх побед. Соответственно, пятый, решающий матч между командами состоится в Москве 14 апреля.