Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Динамо»

Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда на выезде обыграл «Динамо» из Москвы. Сегодня, 14 апреля, состоялся последний, пятый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Локомотива» со счётом 3:1 (25:19, 27:25, 24:26, 25:18). Общий счёт серии — 3-2 в пользу калининградской команды.
Отметим, что в первом матче 1/2 финала чемпионата России «Динамо» всухую обыграло соперников (3:0), во втором матче сильнее оказался «Локомотив» — 3:1. Третий матч был напряжённым и закончился со счётом 3:2 в пользу калининградок, четвёртый — так же со счётом 3:2 в пользу москвичей.
В финале плей-офф чемпионата России «Локомотив» из Калининграда сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс», которое стало первым финалистом турнира.
«Динамо» из Москвы не сумело защитить чемпионский титул и теперь сыграет в серии за третье место с санкт-петербургской «Ленинградкой».
- 14 апреля 2024
-
19:51
-
14:38
-
14:29
-
12:48
-
09:44
-
09:26
- 13 апреля 2024
-
20:21
-
11:09
-
10:47
-
10:40
- 12 апреля 2024
-
21:53
-
19:43
-
14:40
-
00:43
-
00:13
- 11 апреля 2024
-
23:47
-
22:54
-
22:44
-
21:08
-
20:52
-
20:21
-
17:51
-
14:42
-
13:59
-
13:44
-
12:53
-
12:09
-
01:10
-
00:30
- 10 апреля 2024
-
22:59
-
22:47
-
21:41
-
20:51
-
20:31
-
00:24