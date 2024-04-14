Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Динамо»

Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда на выезде обыграл «Динамо» из Москвы. Сегодня, 14 апреля, состоялся последний, пятый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Локомотива» со счётом 3:1 (25:19, 27:25, 24:26, 25:18). Общий счёт серии — 3-2 в пользу калининградской команды.

Отметим, что в первом матче 1/2 финала чемпионата России «Динамо» всухую обыграло соперников (3:0), во втором матче сильнее оказался «Локомотив» — 3:1. Третий матч был напряжённым и закончился со счётом 3:2 в пользу калининградок, четвёртый — так же со счётом 3:2 в пользу москвичей.

В финале плей-офф чемпионата России «Локомотив» из Калининграда сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс», которое стало первым финалистом турнира.

«Динамо» из Москвы не сумело защитить чемпионский титул и теперь сыграет в серии за третье место с санкт-петербургской «Ленинградкой».