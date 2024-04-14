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Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Динамо»

Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Динамо»
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Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда на выезде обыграл «Динамо» из Москвы. Сегодня, 14 апреля, состоялся последний, пятый матч серии полуфинала плей-офф чемпионата России, который завершился победой «Локомотива» со счётом 3:1 (25:19, 27:25, 24:26, 25:18). Общий счёт серии — 3-2 в пользу калининградской команды.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 5-й матч
14 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Калининградская область
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

Отметим, что в первом матче 1/2 финала чемпионата России «Динамо» всухую обыграло соперников (3:0), во втором матче сильнее оказался «Локомотив» — 3:1. Третий матч был напряжённым и закончился со счётом 3:2 в пользу калининградок, четвёртый — так же со счётом 3:2 в пользу москвичей.

В финале плей-офф чемпионата России «Локомотив» из Калининграда сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс», которое стало первым финалистом турнира.

«Динамо» из Москвы не сумело защитить чемпионский титул и теперь сыграет в серии за третье место с санкт-петербургской «Ленинградкой».

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