Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кто станет победителем женского чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024?

Кто станет победителем женского чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024?
Комментарии

Определились финалисты плей-офф чемпионата России по волейболу среди женских команд сезона-2023/2024. В финальной серии соревнований встретятся «Динамо-Ак Барс» (Казань) и калининградский «Локомотив». Серия начнётся 17 апреля.

В полуфинале плей-офф чемпионата России калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо», а волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс» оказались сильнее соперниц из «Ленинградки».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет победителем женского чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

В серии за третье место сыграет московское «Динамо», не сумевшее защитить чемпионский титул, и санкт-петербургская «Ленинградка».

Материалы по теме
«Безумный матч получился». «Локо» сокрушил фаворита в огненном полуфинале Суперлиги
«Безумный матч получился». «Локо» сокрушил фаворита в огненном полуфинале Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android