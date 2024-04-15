Кто станет победителем женского чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024?

Определились финалисты плей-офф чемпионата России по волейболу среди женских команд сезона-2023/2024. В финальной серии соревнований встретятся «Динамо-Ак Барс» (Казань) и калининградский «Локомотив». Серия начнётся 17 апреля.

В полуфинале плей-офф чемпионата России калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо», а волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс» оказались сильнее соперниц из «Ленинградки».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет победителем женского чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

В серии за третье место сыграет московское «Динамо», не сумевшее защитить чемпионский титул, и санкт-петербургская «Ленинградка».