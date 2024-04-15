Экс-тренер сборной РФ — об уходе Кошелевой из спорта: Таня могла бы ещё поиграть

Бывший тренер российской сборной по волейболу Вадим Панков отреагировал на новость о завершении Татьяной Кошелевой профессиональной карьеры. Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях спортсменки в понедельник, 15 апреля.

«Кошелева достигла больших успехов в волейболе. Это касается и чемпионата России, и международных соревнований. Таня могла бы ещё поиграть, возраст позволял. Но её преследовали серьёзные травмы, несмотря на которые она успешно играла. Я рад, что приложил руку к воспитанию такого игрока, что Таня вышла на топ‑уровень. Кошелева молодец! Она человек с большим характером», — приводит слова Панкова «Матч ТВ».

Татьяна Кошелева является чемпионкой мира 2010 года. На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В том числе и три золотых медали чемпионата России.