«Фенербахче» Федоровцевой повёл в серии с «Экзачибаши» Воронковой после 3-го матча финала

15 апреля состоялся третий матч финальной серии чемпионата Турции среди женских команд. Со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) волейбольный клуб «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, одержал победу над «Экзачибаши», где играет россиянка Ирина Воронкова. По итогам трёх матчей «Фенербахче» ведёт в серии со счётом 2-1.

Самым результативным игроком встречи вновь стала одноклубница Федоровцевой Мелисса Варгас. Она принесла команде 20 очков при показателе полезности «+14». Арина заработала восемь очков. Лучшая в «Экзачибаши» – Тияна Бошкович. Сербка набрала 17 очков при показателе полезности «+11». У Ирины Воронковой пять очков.

Следующий матч между командами назначен на 18 апреля.