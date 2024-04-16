Волейбольная «Спарта» по итогу пяти партий обыграла «Заречье-Одинцово» в женской Суперлиге

Сегодня, 16 апреля, завершился матч в турнире за 9-14-е места между женскими командами «Заречье-Одинцово» (Москва) и «Спарта» (Нижний Новгород). Со счётом 3:2 (25:19, 15:25, 19:25, 25:23, 15:11) победу одержала нижегородская «Спарта».
В упорной борьбе команде из Нижнего Новгорода всё-таки удалось вырвать победу, несмотря на то что обыграть соперников было непросто. Вторую партию команда уступила москвичкам с разницей в 10 очков, в третьей разрыв был меньше, а четвёртую всё же удалось записать на свой счёт, хотя и с минимальным отрывом по очкам.
Напомним, турнир за 9-14-е места в рамках плей-аута волейбольной женской Суперлиги начался 16 апреля и продолжится до 21 апреля. В нём принимают участие пять команд, которые по итогам предварительного этапа не вошли в число тех, кто сыграет в плей-офф.
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