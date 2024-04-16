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Волейбольная «Спарта» по итогу пяти партий обыграла «Заречье-Одинцово» в женской Суперлиге

Волейбольная «Спарта» по итогу пяти партий обыграла «Заречье-Одинцово» в женской Суперлиге
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Сегодня, 16 апреля, завершился матч в турнире за 9-14-е места между женскими командами «Заречье-Одинцово» (Москва) и «Спарта» (Нижний Новгород). Со счётом 3:2 (25:19, 15:25, 19:25, 25:23, 15:11) победу одержала нижегородская «Спарта».

В упорной борьбе команде из Нижнего Новгорода всё-таки удалось вырвать победу, несмотря на то что обыграть соперников было непросто. Вторую партию команда уступила москвичкам с разницей в 10 очков, в третьей разрыв был меньше, а четвёртую всё же удалось записать на свой счёт, хотя и с минимальным отрывом по очкам.

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
16 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Спарта
Нижний Новгород
Заречье-Одинцово: Ганиева, Лозюк, Стальная, Наталья Андреевна Непомнящих до 2021, Емелина, Крук, Дьяченко, Володина, Рысева, Светник, Козлова, Верная, Халецкая
Спарта: Столбова, Пироговская, Шубина, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Тушова, Сычёва, Нарзяева, Богданова, Архипова, Ольховская

Напомним, турнир за 9-14-е места в рамках плей-аута волейбольной женской Суперлиги начался 16 апреля и продолжится до 21 апреля. В нём принимают участие пять команд, которые по итогам предварительного этапа не вошли в число тех, кто сыграет в плей-офф.

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