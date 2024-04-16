В напряжённом матче плей-аута «Енисей» одержал победу над «Минчанкой»

Сегодня, 16 апреля, завершился первый матч плей-аута за 9-14-е место между «Енисеем» из Красноярска и «Минчанкой» из Минска. Со счётом 3:2 (19:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:8) победу одержала красноярская команда.

Матч прошёл в Краснодаре на стадионе «Олимп». Волейболистки сыграли в рамках турнира за 9-14-е место, который начался 16 апреля и продлится до 21 апреля.

Сегодня также в рамках этих соревнований прошёл матч между «Спартой» и «Заречье-Одинцово», в не менее упорной борьбе «Спарта» одержала победу.

Отметим, что матчи между этими командами не пересекаются со встречами плей-офф женской Суперлиги, в котором участвуют команды, которые заняли с первого по восьмое место по итогам предварительного этапа соревнований.