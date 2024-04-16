В напряжённом матче плей-аута «Енисей» одержал победу над «Минчанкой»
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Сегодня, 16 апреля, завершился первый матч плей-аута за 9-14-е место между «Енисеем» из Красноярска и «Минчанкой» из Минска. Со счётом 3:2 (19:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:8) победу одержала красноярская команда.
Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
16 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 2
Минчанка
Минск
Енисей: Даций, Синицкая, Шляхтова, Попова Мария, Велисевич, Дохновская, Бесман, Салтыкова, Мазина, Маркевич, Дмитриева, Писаревская, Охрименко, Распутина
Минчанка: Лаврушко, Столяр, Турчина, Суховерхова, Владыко, Шагун, Багаева, Зарубо, Вакулко, Лопато, Голодухина, Акташ, Бурак, Федоринчик
Матч прошёл в Краснодаре на стадионе «Олимп». Волейболистки сыграли в рамках турнира за 9-14-е место, который начался 16 апреля и продлится до 21 апреля.
Сегодня также в рамках этих соревнований прошёл матч между «Спартой» и «Заречье-Одинцово», в не менее упорной борьбе «Спарта» одержала победу.
Отметим, что матчи между этими командами не пересекаются со встречами плей-офф женской Суперлиги, в котором участвуют команды, которые заняли с первого по восьмое место по итогам предварительного этапа соревнований.
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