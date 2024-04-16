«Я ожидала от себя лучшего результата». Распутина — о победе над «Минчанкой»

Красноярская волейболистка Валерианна Распутина рассказала, как команда играет с учётом разницы в часовых поясах и заявила, что в прошедшем мачте с «Минчанкой» ждала от себя лучшего результата.

«Я изначально выходила с настроем, но как-то не задалось изначально. Я ждала лучше результат от себя.

Что мы ждём от турнира? Мы ждём только побед, мы к этому долго готовились. Как нам играть с таким коротким промежутком между матчами? Достаточно тяжело, часовые пояса ещё разные, у нас в Красноярске сейчас плюс четыре часа к местному времени. Мы летели сюда шесть часов на самолёте, потом была пересадка небольшая, один-два часа, и семь часов на поезде ещё ехали», — сказала спортсменка в послематчевом комментарии.

Отметим, Распутина принесла команде 31 очков в матче и стала самой результативной в своей команде. В этом матче она впервые оказалась в стартовом составе, несмотря на то, что с начала этого сезона с ней был подписан контракт. Ранее она играла в молодёжной команде красноярского клуба. Сама Распутина воспитанница омской школы волейбола.

Следующие матчи турнира стоят близко друг с другом и у команд практически нет времени на восстановление сил. Уже завтра, 17 апреля, «Енисей» сыграет с «Динамо» из Краснодара.