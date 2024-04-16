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Краснодарское «Динамо» всухую обыграло «АТОМ-Курск»

Краснодарское «Динамо» всухую обыграло «АТОМ-Курск»
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Сегодня, 16 апреля, завершился матч в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги между краснодарским «Динамо» и «АТОМ-Курск». Встреча закончилась победой краснодарской команды со счётом 3:0 (25:23, 25:13, 25:23).

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
16 апреля 2024, вторник. 20:50 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 0
Атом-Курск
Курская область
Динамо Кр: Соловьева, Боговская, Подскальная, Ткачёва, Синицина, Масалева, Соколова, Шевчук, Жукова, Подскальная, Воробьёва, Видинеева
Атом-Курск: Сыркина, Розкопа, Березкина, Иванова, Алекумова, Дороничева, Евтеева, Агаркова, Мартинес, Поспелова, Яковлева

Ни в одной из партий курской команде не удалось взять инициативу в свои руки. Такой исход матча отличается от двух других, которые прошли сегодня в упорной борьбе. Нижегородская «Спарта» и красноярский «Енисей» вырвали победу со счётом 3:2 у своих соперниц.

Отметим, что по итогу предварительного этапа «АТОМ-Курск» стал последним в турнирной таблице, а вот «Динамо» из Краснодара осталось в шаге от попадания в плей-офф соревнований на девятой строчке.

Плей-аут продлится до 21 апреля, каждая команда сыграет пять игр со всеми соперницами. После чего места распределятся согласно набранным очкам.

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