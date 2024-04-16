Татьяна Кошелева поделилась прощальным видео по случаю завершения карьеры

Вчера, 15 апреля, российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры. Она опубликовала обращение к болельщикам в социальных сетях. Сегодня спортсменка поделилась прощальным видеороликом под названием «Спасибо, волейбол!»

«Как мне сказать „прощай“ тому, что я люблю всей душой? Тому, что придаёт смысл каждому дню моей жизни? Некоторые решения могут разбивать сердце, но осознанный выбор – это свобода, о которой я часто говорю. Я хочу объявить, что официально завершаю свою карьеру профессионального спортсмена», — подписала ролик Кошелева.

Кошелева с 2021 года являлась игроком ЖВК «Валлефолья». На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В том числе и три золотых медали чемпионата России.