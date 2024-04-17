«Тулица» расторгла контракт с главным тренером команды Андреем Подкопаевым

Женский волейбольный клуб «Тулица» расторг контракт с главным тренером Андреем Подкопаевым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Специалист возглавил клуб в январе 2022 года, после того как команду по семейным обстоятельствам покинул Александр Перепёлкин. Сезон-2021/2022 «Тулица» завершила на четвёртой позиции по итогам чемпионата России. В следующем сезоне команда финишировала на седьмой позиции. В текущем сезоне тульский клуб вылетел из борьбы за призовые места на этапе четвертьфиналов, уступив в серии с «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:2. Сейчас «Тулица» проводит серию с «Уралочкой-НТМК», команды борются за седьмое место.

До тульского клуба Подкопаев возглавлял «Уфимочку» в Вышей лиге «А» и Суперлиге. В сезоне-2014/2015 он стал главным тренером московского «Динамо», а следующий сезон провёл в качестве старшего тренера того же клуба. С 2019 по 2022 год специалист возглавлял «Динамо-Ак-Барс» в Молодёжной лиге.