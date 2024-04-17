«Волеро Ле-Канне» с шестью россиянками проиграл полуфинальные матчи чемпионата Франции

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Французский волейбольный клуб «Волеро Ле-Канне», в составе которого выступают россиянки Анна Котикова, Виктория Руссу, Анастасия Ляшко, Елизавета Кочурина, Алина Попова и Виктория Буркова, проиграл в полуфинальной серии чемпионата Франции. Со счётом 0:2 команда уступила «Нептун де Нант».

Обе встречи в рамках полуфинальной серии завершились победой «Нанта» со счётом 3:1. Самым результативным игроком первого матча стала россиянка Анна Котикова. Она набрала 21 очко при показателе полезности «+6». Алина Попова принесла команде 10 очков, Елизавета Кочурина – 9 очков.

Лучшим бомбардиром второго матча стала американская волейболистка Тейлор Мимс, выступающая за «Нант». На её счету 29 очков при показателе полезности «+24». Котикова в этой встрече набрала 18 очков при показателе «+12», у Кочуриной 10 очков.

Теперь волейболисткам «Волеро» предстоят матчи за третье место. Их соперником станет проигравший в паре «Леваллоис» – «Мюлуз».