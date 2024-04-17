Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бабкевич вернулся из «Зенита» в «Факел», чтобы сыграть в бронзовой серии

Бабкевич вернулся из «Зенита» в «Факел», чтобы сыграть в бронзовой серии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, белорусский диагональный Владислав Бабкевич вернулся в волейбольный клуб «Факел». Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

«По соглашению сторон диагональный Владислав Бабкевич завершит сезон в составе «Факела». Напомним, что Влад в конце декабря 2023 года на правах аренды перешёл в «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сейчас диагональный вернулся в стан новоуренгойцев и поможет команде в серии за бронзу. С возвращением, Владислав! Мы рады тебя вновь приветствовать и желаем добиться поставленной цели!», — написано в соцсетях клуба.

Напомним, переходы в чемпионате России запрещены после 15 февраля, но отозвать игрока из аренды можно в любой момент сезона.

В бронзовой серии ямальский клуб сыграет с проигравшим в полуфинале «Белогорье» – «Динамо».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android