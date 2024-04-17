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ЖВК «АТОМ-Курск» переиграл нижегородскую «Спарту» в рамках плей-аута за 9-14-е места

ЖВК «АТОМ-Курск» переиграл нижегородскую «Спарту» в рамках плей-аута за 9-14-е места
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Сегодня, 17 апреля, завершился матч между ЖВК «АТОМ-Курск» (Курск) и «Спартой» (Нижний Новгород) в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олимп» в Краснодаре, завершилась победой команды из Курска со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:17, 25:19).

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
17 апреля 2024, среда. 17:30 МСК
Атом-Курск
Курская область
Окончен
3 : 1
Спарта
Нижний Новгород
Атом-Курск: Сыркина, Розкопа, Березкина, Иванова, Алекумова, Дороничева, Евтеева, Агаркова, Мартинес, Поспелова, Яковлева
Спарта: Столбова, Пироговская, Шубина, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Тушова, Сычёва, Нарзяева, Богданова, Архипова, Ольховская

Отметим, на данный момент «АТОМ-Курск» занимает последнее место в турнирной таблице с семью очками в 28 матчах, «Спарта» из Нижнего Новгорода расположилась на 12-й строчке, набрав 19 очков в тех же 28 матчах.

Плей-аут продлится до 21 апреля, каждая команда сыграет пять игр со всеми соперницами. После чего места распределятся согласно набранным очкам.

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